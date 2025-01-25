Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality. Заметим, что только за последнее время словацкий премьер высказал ряд провокационных заявлений в сторону Украины.

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В чем Фицо обвиняет Зеленского

Комментируя массовые акции против политики премьера Словакии Роберта Фицо по сближению с Россией, Владимир Зеленский отметил, что "Братислава – не Москва, Словакия – это Европа". По данным СМИ, такое заявление возмутило главу словацкого правительства.

По его словам, когда он увидел реакцию украинского президента, ему стало смешно. Он назвал это "неадекватным вмешательством во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Владимира Зеленского. Он добавил, что не планирует пока встреч с ним.

Интересно, что кроме вышеупомянутого, он обвинил организаторов протестов во введении людей в заблуждение, утверждая, что треть участников – украинцы. Фицо отказался уходить в отставку, несмотря на требования десятков тысяч протестующих в пятницу, 24 января.

Он аргументировал это тем, что смена правительства возможна только через парламентские выборы. Также он заверил общественность, мол, правительство под его руководством не планирует выход из Европейского Союза.