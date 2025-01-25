Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality. Зауважимо, що лише за останній час словацький прем'єр висловив низку провокативних заяв у бік України.

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У чому Фіцо звинувачує Зеленського

Коментуючи масові акції проти політики прем'єра Словаччини Роберта Фіцо щодо зближення з Росією, Володимир Зеленський зазначив, що "Братислава – не Москва, Словаччина – це Європа". За даними ЗМІ, така заява обурила очільника словацького уряду.

За його словами, коли він побачив реакцію українського президента, йому стало смішно. Він назвав це "неадекватним втручанням у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку Володимира Зеленського. Він додав, що не планує наразі зустрічей з ним.

Цікаво, що крім вищезгаданого, він звинуватив організаторів протестів у введенні людей в оману, стверджуючи, що третина учасників – українці. Фіцо відмовився йти у відставку, попри вимоги десятків тисяч протестувальників у п'ятницю, 24 січня.

Він аргументував це тим, що зміна уряду можлива лише через парламентські вибори. Також він запевнив громадськість, мовляв, уряд під його керівництвом не планує вихід з Європейського Союзу.