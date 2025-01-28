Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Андрея Данка в Телеграмі. Нещодавно віцеспікер Словаччини відвідував Москву та спілкувався з урядовцями країни-агресорки.

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Віцеспікер Словаччини хотів би бачити російських представників на заходах в Польщі

Росію не запросили на урочистості з нагоди річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, що відбулися 27 січня. Віцеспікера Словаччини Данка, який підтримує політику Кремля, обурило, що серед запрошених були німці та українці, але росіян не було.

Ось у який час ми живемо, дорогі друзі. Учора на відзначенні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в першому ряді сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський, а росіяни не були запрошені. Історію спотворюють, кажуть одне, роблять інше,

– написав Андрей Данко.

Ще до початку урочистостей російський посол у Польщі Сєргєй Андреєв заявив, що російські дипломати не братимуть в них участі.

Урочистості з нагоди звільнення Аушвіц-Біркенау

27 січня посадовці 61 країни відвідали Державний музей Аушвіц-Біркенау в польському Освенцимі. Серед них були і представники з України. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих під час Голокосту та вкотре засудили нацизм.