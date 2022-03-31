РФ не оставляет попыток создать квазиреспублику в Херсонской области: привлекает психологов ФСБ

Российские оккупанты и дальше пытаются создать так называемую псевдореспублику в Херсонской области. Агрессор привлек даже свою федеральную службу безопасности.

В частности, россияне привлекли 652 группу информационно-психологических операций, а также офицеров 12 главного управления генштаба.

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Психологи показывают местным подставные сюжеты

Путинские подразделения проводят так называемую "разъяснительную работу" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляют, показывая видеосюжеты с подставными лицами.

Херсонщина держится

Область находится под оккупацией около месяца. Однако жители не собираются сдаваться захватчикам. Они каждый день выходят на протесты.

Все предыдущие попытки оккупантов создать квазиресрублику провалились. Теперь враг хочет провести фейковый "референдум".

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