РФ провалила получение контроля над украинским воздушным пространством, – Минобороны Британии

Украинские защитники помешали российским оккупантам воплотить свои планы. Один из них – получение контроля над воздушным пространством Украины.

Отсутствие превосходства в небе стало еще одним препятствием для продвижения войск оккупантов по территории Украины. Наземная операция тоже провалилась – ВСУ остановили врага на всех направлениях.

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Оккупанты не контролируют воздушное пространство Украины

Как сообщило Минобороны Великобритании, Россия не смогла установить контроль за воздушным пространством Украины. Украинские военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны эффективно осуществляют оборону.

Получение контроля за воздушным пространством было одной из главных целей России в первые дни конфликта, и ее неспособность сделать это значительно замедлила ее оперативное продвижение,

– говорится в отчете ведомства за 19 марта.

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