Відсутність переваги у небі стала ще однією перешкодою для просування військ окупантів територією України. Наземна операція теж провалилася – ЗСУ зупинили ворога на всіх напрямках.

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Окупанти не контролюють повітряний простір України

Як повідомило Міноборони Великої Британії, Росія не змогла встановити контроль за повітряним простором України. Українські військово-повітряні сили та Війська протиповітряної оборони ефективно здійснюють оборону.

Отримання контролю за повітряним простором було однією з головних цілей Росії у перші дні конфлікту, і її нездатність зробити це значно уповільнила її оперативне просування, – йдеться у звіті відомства за 19 березня.

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