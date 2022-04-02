РФ уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока, – Подоляк о необходимости тяжелого вооружения
2 апреля 2022 , 10:34Читати новину українською
Источник:Михаил Подоляк в твитере
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо тяжелое вооружение. Тогда Россия уйдет из Украины.
Подоляк уверенно утверждает, что так называемой "афганизации" не будет. Так же, как и не произойдет изнурительного конфликта, которого так ожидает Россия.
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Россия уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока. Попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись,
– отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что оно необходимо, если хотим "вынести россиян подальше".
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