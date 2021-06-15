В России зеркальная картина мира, – Муждабаев о новом способе "зомбировать" людей

Существует правило 3 источников, чтобы проверять вероятность новостей. Впрочем, российская пропаганда перешла за пределы телевидения. Поэтому, это не совсем работает для обычных пользователей.

Особенно это заметно, если человек русскоязычный. Заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в интервью программе "Антифейк" объяснил, почему. В частности, он привел в пример поисковые системы.

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Как он заметил, если загуглить одно и то же название страны, например, на американском Google, но на украинском и русском языке – получаешь совершенно разные новости.

Даже если с украинского IP-адреса загуглить на русском, то прежде всего, мне выдает информацию всех российских пропагандистских каналов просто потому, что я сделал запрос на другом языке,

– поделился он.

Муждабаев считает, что это преступление и за это должна американская администрация вводить санкции против Google, потому что они показывают 9 из 10 пропагандистских новостей, если запрос на русском. Как только ввести в поиске то же слово, но на украинском, получим обратное соотношение.

Новый метод "зомбирования"

"Я когда сделал такое открытие, то понял насколько это ужасно. И еще раз подтвердил – важно, чтобы первым языком, которым люди пользуются, автоматически стал украинский. Потому что даже таким простым способом через поисковые системы можно "зомбировать" людей. В России зеркальная картина мира", – подчеркнул он.

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