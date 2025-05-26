Зеленский назначил 8 новых глав РГА Киева – список
- Владимир Зеленский назначил 8 новых глав районных государственных администраций Киева.
- Кабмин согласовал назначение кандидатов в апреле, но не все кандидатуры получили поддержку президента.
В понедельник, 26 мая, кадровые изменения затронули районные государственные администрации города Киева. Владимир Зеленский назначил 8 из 10 глав РГА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на распоряжение, опубликованные на сайте Офиса президента.
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Что известно о назначении новых глав РГА Киева
Согласно распоряжениям Зеленского, новыми руководителями РГА города Киева стали:
- Шевченковская РГА – Сазанович Александр Романович;
- Соломенская РГА – Мовенко Сергей Александрович;
- Святошинская РГА – Зантарая Георгий Малхазович;
- Подольская РГА – Наконечный Владимир Михайлович;
- Днепровская РГА – Паладий Андрей Николаевич;
- Голосеевская РГА – Дунаевская София Анатольевна;
- Деснянская РГА – Бахматов Максим Исанович;
- Дарницкая РГА – Ковтунов Александр Владимирович.
Заметим, перед этим Владимир Зеленский уволил с должности председателя Голосеевской РГА Сергея Садового, а Ирину Чечетку – с должности главы Соломенской РГА.
Напомним, что Кабмин согласовал назначение новых глав районных администраций столицы еще в апреле. О самом решении говорили еще с января этого года. В конце концов президент согласовал не все кандидатуры. Кресла глав РГА Киева не получили Сергей Лазарев, который должен был возглавить Дарницкую РГА и Игорь Кравченко, который должен был стать главой Соломенской РГА.