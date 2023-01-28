Немецкий Rheinmetall готов ощутимо увеличить производство снарядов и начать выпуск HIMARS

Крупнейший в Германии и Европе производитель оружия Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских снарядов. Также завод готов производить системы HIMARS. Все для того чтобы удовлетворить спрос Украины и союзников.

Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер. В ближайшее время он должен обсудить этот вопрос с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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Концерн может обеспечить потребности союзников в снарядах

Во время встречи с министром обороны руководство концерна Rheinmetall планирует как раз обсудить ускорение закупки оружия и увеличение объемов боеприпасов для долгосрочной поддержки Украины, ведь сейчас запасы Германии истощены.

Армин Паппергер заявил, что концерн может обеспечить потребность всех союзников в снарядах менее чем через год.

Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (калибра 120 миллиметров) в год, что больше, чем нужно всему миру,

– заявил Паппергер.

Кроме того, Rheinmetall может увеличить объем производства снарядов калибра 155 миллиметров до 450 до 500 тысяч в год, что сделает концерн крупнейшим производителем обоих типов снарядов в мире.

Паппергер также заявил, что новая производственная линия для боеприпасов среднего калибра, которые используются, например, для германских зенитных танков Gepard в Украине, будет запущена до середины года.

Перспективы производства HIMARS в Германии

Кроме производства снарядов, концерн готов приступить к производству систем HIMARS, которые сейчас активно использует Украина. Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin – компанией-производителем американских РСЗО. В ходе Мюнхенской конференции в феврале концерн планирует подписать соответствующее соглашение об изготовлении систем в Германии.

У нас есть технология для производства боеголовок, а также для ракетных двигателей, и у нас есть грузовики для установки пусковых установок,

– заявил Паппергер.

Также концерн готов открыть завод по изготовлению пороха, однако ему нужны государственные инвестиции. В то же время большинство потребностей в инвестициях для изготовления HIMARS Rheinmetall готовы покрыть самостоятельно.

Во время встречи с Писториусом руководство планирует обсудить существенное увеличение финансирования оборонной сферы до 3-4 миллиардов евро в год.