Германия разрешила Rheinmetall и FFG отправить в Украину 187 танков Leopard 1 – СМИ

Федеральное правительство разрешило компаниям Rheinmetall и FFG экспортировать в Украину 187 танков Leopard 1. Однако технику смогут поставить не раньше лета.

На первый взгляд, 187 танков – это безусловно много. Однако финансирование ремонта транспортных средств еще не обеспечено. Окончательно это будет решено в ближайшие недели.

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Германия слишком долго колебалась

Пока неизвестно, сколько именно танков получит Украина, ведь не вся техника боеспособна. Вероятнее всего, детали одних танков используют для ремонта других.

Издание констатирует, что танки Leopard 1 и Leopard 2, так или иначе, придут слишком поздно для военной защиты во время весеннего наступления российских военных, ожидаемых многими экспертами.

Федеральное правительство слишком долго колебалось с поставкой боевых танков – и таким образом мало помогло Украине с точки зрения политической стратегии.

– говорится в сообщении.

Немецкие чиновники предполагают, что ход наступления зависит, будет ли Путин разрешать конфликт с Украиной по дипломатическому пути.

Почему Украине важно перейти на западные танки

Важность западных основных боевых танков состоит в боекомплекте. Отмечают, что военно-стратегическое значение поставки танков на самом деле не в самих машинах. Скорее, переход на западные танки приведет к изменению боеприпасов.

К примеру, танки Leopard используют калибр 105 миллиметров. Поскольку Украина не может сама производить такие боеприпасы, западные партнеры будут вынуждены обеспечить ими наше государство.

В долгосрочной перспективе это может повысить жизнеспособность украинской армии.

Что нужно знать о предоставлении Украине Leopard 2

После того, как Германия разблокировала передачу танков Leopard Украине, страны-союзники начали подготовку к поставке ВСУ этого вида техники.

В частности, министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам сообщил, что танки Leopard 2 смогут отправить в Украину в конце марта. В целом у страны есть 36 Leopard 2, однако сколько из них смогут предоставить Украине пока неизвестно.

Испания также отправит свои Leopard 2 весной. Точное количество пока неизвестно, однако министерша обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство страны может передать 53 танка. Правда, не все из них исправны.

Польша точно не хочет, чтобы Украина проиграла войну. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Киеву 60 своих танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2.

Важнейшая информация о танках Leopard / Инфографика 24 Канала