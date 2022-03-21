В Риге на одной из стен дома появился проницательный мурал в поддержку Украины
Источник:телеграм "Телеканал Дом"
Сопротивление Украины российской агрессии поражает весь мир. Цвет нашего флага не только на экранах телевизоров, но и на стенах в разных странах.
Муралы в поддержку Украины в ее борьбе против кровожадной России появляются по всему миру. Один из таких есть в Риге.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Как выглядит мурал
Девушка-Украина впадает в объятия девушки-Латвии. Оба одеты во "флаги" своих стран. Такая стенопись демонстрирует поддержку Украины.
Вместе мы сила,
– говорится на мурале.
Художники подобного стрит-арта призывают прекратить уничтожение украинской нации.
Проникновенный мурал в поддержку Украины в Риге / Фото из телеграма "Телеканал Дом"
Заметим, раньше на доме в Праге появился мурал с маленькой украинкой, защищающей сказочных персонажей под флагом Украины.
Обратите внимание – Байден пообещал продолжить поддержку Украины на фоне вторжения: смотрите видео