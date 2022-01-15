В Риме похоронили главу Европарламента Давида Сассоли
Источник:Euronews
Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался 11 января. Уже 14 января он был похоронен в Риме со всеми государственными почестями.
На церемонии присутствовало около 300 человек. В частности, на похороны прибыли итальянские и европейские чиновники.
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В Риме прошли похороны Сассоли
Европа провела в последний путь Давида Сассоли. В четверг (13 января – 24 канал) в мэрии Рима началась гражданская панихида за спикером Европарламента,
– говорится в сообщении.
Первыми попрощаться с одним из известнейших государственных деятелей пришли президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги.
А 14 января Сассоли похоронили со всеми государственными почестями. Траурная церемония прошла в церкви Санта-Мария-дельи-Манджели на площади Республики.
В нем приняли участие итальянские и европейские политики и государственные деятели. В частности, в Рим приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.
В Риме похоронили главу Европарламента Давида Сассоли
Умер глава Европарламента Давид Сассоли: что известно
- Глава Европарламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января. Ему было 65 лет. За день до смерти политика было госпитализировано.
- Он также был в больнице и в конце декабря. У Сассоли диагностировали тяжелые осложнения из-за нарушений функции иммунной системы.
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