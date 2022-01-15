Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался 11 января. Уже 14 января он был похоронен в Риме со всеми государственными почестями.

На церемонии присутствовало около 300 человек. В частности, на похороны прибыли итальянские и европейские чиновники.

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В Риме прошли похороны Сассоли

Европа провела в последний путь Давида Сассоли. В четверг (13 января – 24 канал) в мэрии Рима началась гражданская панихида за спикером Европарламента,

– говорится в сообщении.

Первыми попрощаться с одним из известнейших государственных деятелей пришли президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги.

А 14 января Сассоли похоронили со всеми государственными почестями. Траурная церемония прошла в церкви Санта-Мария-дельи-Манджели на площади Республики.

В нем приняли участие итальянские и европейские политики и государственные деятели. В частности, в Рим приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.

В Риме похоронили главу Европарламента Давида Сассоли

Умер глава Европарламента Давид Сассоли: что известно

Глава Европарламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января. Ему было 65 лет. За день до смерти политика было госпитализировано.

Он также был в больнице и в конце декабря. У Сассоли диагностировали тяжелые осложнения из-за нарушений функции иммунной системы.

Обратите внимание – Сассоли находился под санкциями России из-за своей позиции: смотрите видео

. Сассоли с 2009 года был депутатом Европейского парламента, с 2014 года – вице-президентом, а с июля 2019 года стал его главой.