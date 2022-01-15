На церемонії були присутні приблизно 300 людей. Зокрема, на похорон прибули італійські та європейські високопосадовці.

До теми Помер спікер Європейського парламенту Давид Сассолі

У Римі пройшов похорон Сассолі

Європа провела в останню путь Давида Сассолі. У четвер (13 січня – 24 канал) в мерії Рима почалася громадянська панахида за спікером Європарламенту,

– йдеться у повідомленні.

Першими попрощатися з одним із найвідоміших державних діячів прийшли президент Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністр Маріо Драгі.

А 14 січня Сассолі поховали з усіма державними почестями. Траурна церемонія відбулася в церкві Санта-Марія-дельї-Манджелі на площі Республіки.

У ній взяли участь італійські та європейські політики та державні діячі. Зокрема, у Рим приїхали глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель.



У Римі поховали очільника Європарламенту Давида Сассолі​ / Фото ЕРА

Помер глава Європарламенту Давид Сассолі: що відомо

Очільник Європарламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня. Йому було 65 років. За день до смерті політика госпіталізували.

Він також був у лікарні й наприкінці грудня. У Сассолі діагностували важкі ускладнення через порушення функції імунної системи.

Довідка. Сассолі з 2009 року був депутатом Європейського парламенту, з 2014 – віцепрезидентом, а з липня 2019 став його главою.

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