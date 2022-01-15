На церемонії були присутні приблизно 300 людей. Зокрема, на похорон прибули італійські та європейські високопосадовці.
До теми Помер спікер Європейського парламенту Давид Сассолі
У Римі пройшов похорон Сассолі
Європа провела в останню путь Давида Сассолі. У четвер (13 січня – 24 канал) в мерії Рима почалася громадянська панахида за спікером Європарламенту,
– йдеться у повідомленні.
Першими попрощатися з одним із найвідоміших державних діячів прийшли президент Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністр Маріо Драгі.
А 14 січня Сассолі поховали з усіма державними почестями. Траурна церемонія відбулася в церкві Санта-Марія-дельї-Манджелі на площі Республіки.
У ній взяли участь італійські та європейські політики та державні діячі. Зокрема, у Рим приїхали глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель.
У Римі поховали очільника Європарламенту Давида Сассолі / Фото ЕРА
Помер глава Європарламенту Давид Сассолі: що відомо
- Очільник Європарламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня. Йому було 65 років. За день до смерті політика госпіталізували.
- Він також був у лікарні й наприкінці грудня. У Сассолі діагностували важкі ускладнення через порушення функції імунної системи.
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