"Закон – не дышло": для чего Армении Римский устав

Власти Армении не собираются арестовывать президента России Владимира Путина даже после ратификации парламентом страны Римского устава. Сам Устав им нужен только для того, чтобы можно было судиться с Азербайджаном.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала заявил, что Римский устав нельзя использовать только в собственных целях. Это обязывающий документ, а потому, чтобы извлечь какую-то выгоду от него, нужно самому придерживаться его положений.

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Он считает, что со временем армяне поймут, что целесообразность принятия Римского устава и выполнения его положений более целесообразна, чем не принятие. Тем более, понимая, что на самом деле Путин не собирается совершать международные визиты.

"Думаю, что им непублично, но четко дали понять, что они не могут использовать закон в свою пользу, когда им это нужно – закон не дышло. Если вы хотите ратифицировать Римский устав, то делайте это и используйте для обеспечения правосудия, но если вы отказываетесь от реального участия, можете забыть о подаче исков", – отметил Рейтерович.

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Он добавил, что Армения хочет ратифицировать Римский устав, чтобы судиться против Азербайджана в Международном уголовном суде за преступления, совершенные в Нагорном Карабахе.

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