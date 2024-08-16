Миллиардер Ринат Ахметов выставил на продажу свои самолеты, – СМИ

Миллиардер Ринат Ахметов выставил на продажу несколько своих самолетов. Продавать самый богатый украинец собирается свой самолет Airbus, а также два воздушных судна Falcon.

Пресс-служба бизнесмена эту информацию подтвердила. Самолеты Ахметова зарегистрированы за рубежом, а приобретены они были более десяти лет назад.

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Что будет продавать Ахметов

Ринат Ахметов является самым богатым украинцем. Он является владельцем ДТЭК и совладельцем "Метинвест". По данным Forbes его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов.

Продавать миллиардер собрался Airbus A319-133X (CJ) – P4-RLA 2011 года. Самолет зарегистрирован на острове Аруба. Внутри есть конференцзал, зона отдыха и спальня. Это воздушное судно, к слову, с начала полномасштабного вторжения России в Украину почти не использовалось.

Второй борт, который выставлен на продажу, – Falcon 7x M-SCMG. Он зарегистрирован на Британских Виргинских островах. А третий – Falcon 7x – P4-SCM, который опять же имеет зарубежную регистрацию – на Арубе.

Стоимость самолетов Falcon 7x – около 100 миллионов долларов, а Airbus мог стоить около 80 миллионов.

В то же время в 2024 году была достроена и спущена на воду 145-метровая яхта Ахметова. Ее стоимость – более полумиллиарда долларов. Строительство стартовало еще в 2018 году.

По данным СМИ, последний раз яхту видели у берегов Хорватии. Вероятно, ней пользуются родственники Ахметова. Сам бизнесмен с начала вторжения не покидал Украину.

К слову, в пресс-службе миллиардера также предполагали, что яхта также может быть выставлена на продажу.