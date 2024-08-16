Пресслужба бізнесмена цю інформацію підтвердила. Літаки Ахметова зареєстровані за кордоном, а придбано їх було понад десять років тому.

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Що продаватиме Ахметов

Рінат Ахметов є найбагатшим українцем. Він є власником ДТЕК і співвласником "Метінвест". За даними Forbes його статки оцінюються у 4 мільярди доларів.

Продавати мільярдер зібрався Airbus A319-133X(CJ) – P4-RLA 2011 року. Літак зареєстрований на острові Аруба. Усередині є конференцзал, зона відпочинку та спальня. Це повітряне судно, до слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже не використовувалося.

Другий борт, який виставлений на продаж, – Falcon 7x M-SCMG. Він зареєстрований на Британських Віргінських островах. А третій – Falcon 7x – P4-SCM, який знову ж таки має закордонну реєстрацію – на Арубі.

Вартість літаків Falcon 7x – близько 100 мільйонів доларів, а Airbus міг коштувати близько 80 мільйонів.

Водночас у 2024 році було добудовано та спущено на воду 145-метрову яхту Ахметова. Її вартість – понад пів мільярда доларів. Будівництво стартувало ще у 2018 році.

За даними ЗМІ, востаннє яхту бачили біля берегів Хорватії. Ймовірно, нею користуються родичі Ахметова. Сам бізнесмен від початку вторгнення не покидав Україну.

До слова, у пресслужбі мільярдера також припускали, що яхта також може бути виставлена на продаж.