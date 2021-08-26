В Рио-де-Жанейро мужчины забрались на вершину статуи Иисуса Христа
Источник:O Globo
В Рио-де-Жанейро двое французов пробрались на верх статуи Христа-Спасителя. Мужчин задержала местная полиция.
Забраться наверх 28-летние граждане Франции решили рано утром. Перед этим они остались внутри статуи после ее закрытия.
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Нарушителей в Бразилии заметил охранник
Мужчины, по информации издания, использовали лестницы, которые расположены в памятнике и предназначены для проведения ремонтных работ. Благодаря соответствующим лестницам можно подняться к рукам и голове монумента.
Двоих граждан Франции заметил охранник, который сразу вызвал полицию. После задержания их отпустили под залог в 10 тысяч реалов, что примерно 1918 долларов. Кроме того, полиция Рио-де-Жанейро конфисковала все фотографии и видеоматериалы, которые нарушители сделали со статуи.
Также издание сообщило, что один из арестованных после восхождения на монумент французов – чемпион мира по паркуру. Спортсмен якобы выиграл командное соревнование World Chase Tag 4, которое состоялось в 2019 году.
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Статуя Иисуса Христа в Бразилии: кратко
- Строительство известного на весь мир монумента в Рио-де-Жанейро завершилось в 1931 году.
- Высота статуи Иисуса Христа вместе с пьедесталом – 38 метров. В то же время в 2019 году в бразильском городе Энкантада начали сооружать новый памятник Христу-Спасителю – он будет на 5 метров выше знаменитой статуи в Рио-де-Жанейро.