"Привлечем режим Путина к ответственности": Cунак обещает быть жестким к России на саммите G20

Премьер Великобритании Риши Сунак обещает раскритиковать режим Владимира Путина на саммите G20. Встреча "Большой двадцатки" пройдет 15 – 16 ноября.

Новый премьер Великобритании Риши Сунка планирует раскритиковать Путина на саммите G20. Подробнее об этом рассказывает 24 канал.

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Детали громкого заявления Риши Сунака перед саммитом G20

Риши Сунак выступил перед отъездом на саммит в Индонезию. Высокопоставленный чиновник отметил, что война Путина повлекла за собой разруху во всем мире — уничтожила жизнь людей и погрузила международную экономику в хаос. Также Сунак подчеркнул, что этот саммит G20 не будет обычным.

Мы привлечем режим Путина к ответственности и разоблачим его полное презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения суверенитета, которые представляют такие форумы, как G20,

– подчеркнул премьер Великобритании.

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Что нужно знать о саммите G20: последние новости

Накануне в Москве сообщили, что Владимир Путин все же не поедет на саммит "Большой двадцатки". Туда отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова. Возможно, Путин подключится при помощи видеосвязи. Интересно, что еще месяц назад российский диктатор планировал непосредственное участие в саммите.

Кстати, США и ЕС будут бойкотировать Кремль на саммите G20. В США вообще заявили, что Россию нужно изолировать. Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что Лавров столкнется на саммите с критикой и пренебрежением из-за войны России против Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что оккупанты могут снова массированно атаковать наше государство именно во время саммита "Большой двадцатки".

Отметим, что Украина получила приглашение на саммит. Однако пока неизвестно поедет ли туда президент Украины Владимир Зеленский. В начале ноября глава государства отметил, что не следит за участием других политиков в "Большой двадцатке".

Однако Зеленский подчеркнул, что если Путин примет участие в саммите, Украины там не будет.

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