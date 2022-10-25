Об этом Джо Байден написал на своей странице в твиттере. Он поздравил Сунака с должностью премьер-министра .

Риши Сунак официально стал премьером Великобритании.

"Я с нетерпением жду усиления нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжение нашей решительной поддержки Украины", – сказал Байден.

Курьез с Байденом

Ранее Байден, на мероприятии, посвященном началу празднования индийского праздника Дивали, уже упоминал назначение Сунака. Однако он перепутал имя.

Только сегодня мы получили новости о том, что Раши, Раши Санук теперь премьер-министр. Весьма поразительная, революционная веха. И это важно, – сказал американский президент.

Обратите внимание – будет ли поддерживать Великобритания Украину: смотрите видео

Риши Сунак – новый премьер Великобритании: последние новости