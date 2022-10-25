Про це Джо Байден написав на своїй сторінці у твітері. Він привітав Сунака з посадою прем'єр-міністра.

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"Я з нетерпінням чекаю на посилення нашої співпраці з питань, які мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включаючи продовження нашої рішучої підтримки України", – сказав Байден.

Курйоз з Байденом

Раніше Байден, на заході, який присвячений початку святкування індійського свята Дівалі, вже згадував призначення Сунака. Однак він переплутав ім'я.

Тільки сьогодні ми отримали новини про те, що Раші, Раші Санук тепер є прем'єр-міністром. Досить разюче, революційна віха. І це важливо, – сказав американський президент.

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