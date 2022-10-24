Миллионер не из трущоб и российские деньги: кто такой Риши Сунак и что будет с поддержкой Украины

Великобритания определилась с новым премьер-министром. После тотального провала Лиз Трасс на посту главы Кабмина Лондон погрузился в еще больший политический и экономический кризис. Консервативная партия делает ставку на бывшего министра финансов Риши Сунака, который проиграл в летней внутрипартийной гонке Трасс, но теперь должен справиться с ее провалами.

Риши Сунак публично заявляет о полной и всеобъемлющей поддержке Украины и даже увеличении помощи со стороны Великобритании. Тем не менее, у будущего премьер-министра Британии есть багаж из коррупционных скандалов и даже неприятных финансовых связей с Россией.

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Миллионер с индийскими корнями

Риши Сунак – потомок мигрантов из Восточной Африки, имеющих индийское происхождение. Сам он родился в 1980 году в Саутгемптоне и относит себя к поколению тех британцев, которые родились в Соединенном Королевстве, но имеют мигрантские корни. Он станет не только самым молодым премьером в истории Британии, но и первым главой правительства с индийскими корнями, диаспора которого является одной из крупнейших в мире.

Отец Сунака был семейным врачом NHS (Национальной службы здоровья), а мама владела собственной аптекой.



Риши Сунак не часто сталкивался с расизмом в детском возрасте / фото с твиттера политика

Мои родители эмигрировали сюда, поэтому я отношусь к поколению людей, которые родились здесь, их родители не родились здесь, и они приехали в эту страну строить лучшую жизнь. Что касается культурного воспитания, то я пойду в храм на выходных – я индуист, но я тоже пойду на игру саутгемптонского футбольного клуба в субботу – можно делать все, и то, и другое,

– сказал он в интервью BBC в 2019 году.



Риши Сунак с родителями / фото с инстаграма политика

Он также добавил, что ему удалось не очень часто сталкиваться с расизмом в детстве, но был один случай, который он запомнил, когда он в подростковом возрасте вместе с младшими братом и сестрой были в ресторане быстрого питания, а люди рядом говорили о них неприятные вещи из-за их происхождения.

"И это задело меня. Я до сих пор это помню. Это врезалось в моей памяти. Обидеть человека можно по-разному", – сказал он.

Впоследствии Сунак поступил в частную школу, а после ее окончания – в Оксфорд, где изучал политику, экономику и философию. В университетские годы Риши Сунак познакомился с будущей супругой Акшати Мурти, дочерью индийского миллиардера и соучредителя огромной индийской IT-компании Infosys. Супруги воспитывают двух дочерей.



Риши Сунак с женой / фото из твиттера политика

Риши Сунак – один из самых молодых и богатых людей в высших эшелонах власти Великобритании, публично не комментирующий собственное состояние, а больше концентрирующий внимание на своих профессиональных способностях, как хорошего экономиста.По данным издания Times , Риши Сунак стал мультимиллионером в свои 25, когда работал в хедж-фонде, заработавшем почти 100 миллионов фунтов стерлингов после дерзкой биржевой ставки.

От самого младшего министра к главе правительства Британии

Риши Сунак пришел к большой британской политике в 2015 году и стал парламентарием от Консервативной партии Ричмонда. Уже в 2018 году он занял должность младшего министра в правительстве Терезы Мэй, а в 2019 году Борис Джонсон сделал Сунака главным секретарем казначейства.

В феврале 2020 года Риши Сунак стал министром финансов Великобритании и активно поддерживал политику Бориса Джонсона, но в 2022 году заявил, что они разбегаются с премьером во взглядах на экономику страны и покинул пост, что также ударило по позиции Джонсона на посту премьера.

После отставки Джонсона Риши Сунак выдвигался на должность премьер-министра и активно критиковал подход своей оппонентки Лиз Трасс к разрешению экономического кризиса. Однако Консервативная партия все же предпочла Трасс, и похоже, что ошибочно.

Теперь Сунак станет премьер-министром, имея самый большой рейтинг поддержки внутри партии. Дополнительно в пользу Риши Сунака сыграла позиция Бориса Джонсона, который публично заявил, что, несмотря на все предложения, он отказывается повторно баллотироваться на должность премьера.

Как Сунак относится к Брекзиту Он голосовал за соглашение Терезы Мэй о Брекзите все три раза, когда его выносили на рассмотрение парламента. Сунак сказал, что одной из основных причин его голосования за это решение было изменение иммиграционных правил:



"Я считаю, что надлежащая иммиграция может принести пользу нашей стране. Но мы должны контролировать наши границы".

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Конфликт интересов и "кровавые деньги"

Чем быстрее Риши Сунак приближался к главной должности в стране, тем больше у его оппонентов возникало вопросов к состоянию будущего премьера. Лейбористы просят прозрачности в вопросах доходов Сунака и его супруги. И по этому поводу есть действительно большие вопросы.

Дело в том, что компания Infosys, принадлежащая отцу жены будущего премьера, все еще не полностью прекратила деятельность в России, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.



Путин жмет руку Нараяне Мурти, тестю Сунака, во время его визита в корпоративную штаб-квартиру Infosys в Бангалоре в декабре 2004 года / фото Jagadeesh Nv

При этом Акшата Мурти владеет долей в компании своего отца, то есть фактически зарабатывает деньги на бизнесе в России. Сам Риши Сунак продолжает избегать вопроса о доле своей жены в Infosys. Он подчеркивает, что публично готов говорить о себе, как о политической персоне, а его жена таковой не является, поэтому ее состояние якобы не должно вызывать никаких вопросов.

Но как бы будущий премьер ни избегал этого вопроса, вряд ли у него это получится. Ведь сам Сунак был одним из самых громких голосов в призывах к британскому бизнесу прекратить свою деятельность в России, чтобы западные санкции нанесли максимальный ущерб российской экономике.

Почему важно решить этот вопрос именно сейчас

Оппозиция призывает будущего премьера к открытости и прозрачности. Если в этом вопросе есть реальный конфликт интересов, об этом следует сообщить прямо.

Общественность заслуживает полной прозрачности в этом вопросе. Не может быть так, что для премьера одни правила, а для всех остальных – другие,

– заявила представитель Министерства финансов Либерально-демократической партии Кристин Жардин.

И в этом вопросе можно согласиться с британской оппозицией, ведь во-первых, сам Сунак сегодня заявляет, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства будет продолжаться и даже увеличиваться, и при этом его семья фактически получает "кровавые деньги", проводя бизнес- операции в России и уплачивая там налоги, которые впоследствии Кремль тратит на ракеты, направленные на украинские города.

Во-вторых, это влияет и на доверие к правительству как таковому, ведь именно на этом в свое время прогорел Борис Джонсон, нарушив ковид-ограничения, которые им же были введены. В конце концов, не экономический кризис стал причиной отставки Джонсона, а эдакая демонстрация со стороны премьера, что новые правила были написаны только для народа, а не для чиновников.

Учитывая этот факт, следует более подробно разъяснить общественности все "интимные" вопросы своих доходов, ведь коррупционный скандал и непоследовательная позиция вряд ли помогут новоизбранному премьеру удержаться на должности и реализовать реформы, особенно в такой нестабильный для страны период.

Поддержка Украины будет увеличиваться

Риши Сунак последовательно выражает поддержку Украине и подчеркивает важность сохранения курса Бориса Джонсона в вопросах противодействия России. На прошедшей внутрипартийной гонке летом Сунак дал несколько интервью, где подчеркнул, что при его премьерстве поддержка Украины будет только увеличиваться.

В интервью The Sun в июле 2022 года, Сунак пообещал президенту Владимиру Зеленскому и украинцам оказывать дальнейшую поддержку в борьбе против российской агрессии.

Президент Зеленский, храбрые граждане Украины, не сомневайтесь, что бы ни случилось здесь в ближайшие недели, Соединенное Королевство останется вашим сильнейшим союзником. Я буду усиливать нашу политику тотальной поддержки Украины, которую так умело проводил Борис (Джонсон – 24 канал),

– подчеркнул он.

Также он осудил агрессивную политику Кремля, назвав ее "злом, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны".

"Вся наша свобода зависит от победы Украины. Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику тотальной поддержки Украины, которую так умело проводит Борис", — заявил будущий премьер Великобритании.

Уже 23 октября в своем твиттере он снова похвалил Джонсона за мощную поддержку Украины и противодействие России, и поблагодарил за проделанную работу. Это значит, что Сунак не изменил позицию по вопросу поддержки Украины, поэтому волноваться по этому поводу не стоит.

Великобритания в целом является одной из наиболее последовательных стран в вопросе поддержки Украины. В отличие от Соединенных Штатов, изменение центральной персоны в руководстве страны и даже правящей партии вряд ли уменьшит объемы военной, экономической и политической поддержки нашего государства.

В то же время, опасным для нас остается фактор стабильности политической ситуации в Великобритании, ведь каждый такой кризис вносит раздор в управлении страной и дает Владимиру Путину время перевести дух и разработать план действий. Сегодня Великобритания столкнулась с мощным политическим кризисом, но если Лондону удастся выйти из этого тупика, это может повлечь за собой большое количество проблем для Кремля в будущем.