Риши Сунак назначил советником знакомого, у которого был дружбой на свадьбе

Нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак нанял старшим политическим советником знакомого, у которого был дружбой на свадьбе. Речь идет о редакторе политики в журнале The Spectator и колумнисте The Times Джеймсе Форсайте.

Ранее Форсайт не раз предлагал Сунаку публичную поддержку. Но вместе с тем, он выступал против намерений министра финансов в правительстве британского премьера повысить налоговые границы на фоне борьбы с инфляцией.

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Что будет делать журналист на посту советника Сунака

Ожидается, что Форсайт поможет Сунаку в вопросах борьбы с нелегальной иммиграцией, улучшения эффективности работы Национальной службы здравоохранения и в образовательных вопросах.

Также Форсайт будет помогать британскому премьеру разрабатывать инициативы, призванные объединить его родную консервативную партию перед наступлением избирательного цикла.

Перед Форсайтом будет стоять задача обеспечить большую сплоченность Даунинг-стрит, политических групп и членов парламента, поскольку Британия приближается к следующим выборам, которые, как ожидается, состоятся весной 2024 года.

– говорится в The Guardian.

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