Риши Сунак назначил советником знакомого, у которого был дружбой на свадьбе
Источник:The Guardian
Нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак нанял старшим политическим советником знакомого, у которого был дружбой на свадьбе. Речь идет о редакторе политики в журнале The Spectator и колумнисте The Times Джеймсе Форсайте.
Ранее Форсайт не раз предлагал Сунаку публичную поддержку. Но вместе с тем, он выступал против намерений министра финансов в правительстве британского премьера повысить налоговые границы на фоне борьбы с инфляцией.
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Что будет делать журналист на посту советника Сунака
Ожидается, что Форсайт поможет Сунаку в вопросах борьбы с нелегальной иммиграцией, улучшения эффективности работы Национальной службы здравоохранения и в образовательных вопросах.
Также Форсайт будет помогать британскому премьеру разрабатывать инициативы, призванные объединить его родную консервативную партию перед наступлением избирательного цикла.
Перед Форсайтом будет стоять задача обеспечить большую сплоченность Даунинг-стрит, политических групп и членов парламента, поскольку Британия приближается к следующим выборам, которые, как ожидается, состоятся весной 2024 года.
– говорится в The Guardian.
Также журналист должен помочь:
- Уменьшить количество малых судов, которые нелегально пересекают Ла-Манш и направляются в Британию,
- Улучшить работу больниц,
- Усовершенствовать техническое образование на фоне нехватки рабочей силы на британском рынке труда.