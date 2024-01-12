Великобритания является большим партнером и другом для Украины, особенно с начала полномасштабной войны. Подобные визиты чиновников – сигнал украинскому народу и непосредственно стране-агрессору, о чем 24 Каналу отметил политолог Олег Лисный.

Смотрите также США приостановили помощь Украине, Риши Сунак в Киеве: хронология 688 дня войны

"Он дал сигнал украинскому обществу: вы не одни. И сейчас на фоне этих Орбанов, электоральных циклов во всем мире и прочего – британцы приезжают и говорят: во-первых, мы с вами, во-вторых, вот вам подарок, который очень не понравится Путину, и это очень круто. Тем более что мы должны за это не только благодарить, но и понимать насколько это серьезный шаг", – отметил политолог.

Подтолкнет ли это других партнеров помогать

Великобритания решительна в своей помощи Украине. У них нет страха перед Россией и потому они делают резкие шаги. К сожалению, не все страны берут пример с британцев, отметил Лисный.

Например, Украина ожидает поставок дальнобойных ракет. Но в то же время некоторые партнеры боятся эскалации, поскольку Россия в свою очередь продолжает запугивать ядерным ответом и тому подобное.

"Мое субъективное наблюдение, Россия в лице Медведева начинает пугать ядерным оружием, когда у них ничего не выходит, в частности, на поле боя. Поэтому уже не стоит бояться или начинать преодолевать эту фобию. Если бы у некоторых партнеров этого не было, вопрос по Россией уже был бы закрыт", – добавил политолог.

Что известно о визите Риши Сунака в Киев: основное