Риши Сунак приехал в Украину и встретился с Зеленским

В Украину прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Это первый визит нового главы британского правительства в Киев.

Риши Сунак встретился с Владимиром Зеленским. Глава государства встретил британского премьера в Мариинском дворце.

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О чем говорили Сунак и Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения является мощным союзником Украины. По прибытии Риши Сунака политики уже успели обсудить вопросы, которые важны для обеих стран и для глобальной безопасности.

С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов,

– подчеркнул Зеленский.