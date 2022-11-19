Риши Сунак приехал в Украину и встретился с Зеленским
Источник:Владимир Зеленский
В Украину прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Это первый визит нового главы британского правительства в Киев.
Риши Сунак встретился с Владимиром Зеленским. Глава государства встретил британского премьера в Мариинском дворце.
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О чем говорили Сунак и Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения является мощным союзником Украины. По прибытии Риши Сунака политики уже успели обсудить вопросы, которые важны для обеих стран и для глобальной безопасности.
С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов,
– подчеркнул Зеленский.