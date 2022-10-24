Риши Сунак станет новым премьером Великобритании

Бывший министр финансов Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьером Великобритании. Он автоматически победил в борьбе за должность, поскольку его конкурент выбыл.

Из гонки за должность вышла лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Она не набрала необходимые 100 голосов.

Также Джонсон отказался бороться за должность премьера и лидера Консервативной партии

Сунак автоматически становится премьером

У кандидатов было время до 14:00 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.

Если один кандидат получил 100 голосов, он становится премьером автоматически. Если бы несколько кандидатов получили 100+, члены Консервативной партии проводили онлайн-голосование.

Мордонт написала в твиттере, что отказывается от участия в конкурсе, и Сунак остался единственным кандидатом. Вскоре политик обратится к депутатам-консерваторам. Официально Сунак вступит в должность после назначения короля Чарльза III.

Как распределилась поддержка

Бывший премьер Борис Джонсон заявил, что не будет участвовать в борьбе за должность. После этого часть его поклонников поддержали Сунака. По информации The Guardian, Сунака поддерживали более 200 депутатов-тори из 100 необходимых.

Мордонт вроде бы тоже поддерживали 100 депутатов. Журналист Telegraph Кристофер Хоуп рассказал, что, наконец, у Мордонт было 96 голосов, то есть на 4 меньше, чем нужно.

Лиз Трасс ушла в отставку: что известно

Предыдущий премьер Лиз Трасс 21 октября объявила об отставке. Таким образом, Трасс установила рекорд кратчайшего пребывания в должности главы правительства – 44 дня.

В сети была информация, что Джонсон снова может претендовать на кресло премьера. Он даже срочно прервал свой отпуск на Карибах и отправился в Лондон.

Журналисты SkyNews сообщили, что Джонсон и Сунак накануне проводили переговоры. Обсуждали якбы возможное объединение сил.

Правда, редактор издания The Times Стивен Свинфорд утверждает, что Джонсон и Сунак никаких соглашений не заключали, то есть договоренности не достигли.

Эксперт Александр Солонтай отмечал, что все кандидаты на должность премьера – проукраинские. По его словам, национальные интересы Великобритании – продолжать помогать Украине

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