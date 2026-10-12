Не хочу верить, – "Флэш" отреагировал на риск прекращения передачи разведданных США

США угрожают Украине прекратить предоставлять разведывательные данные, если удары по нефтеперерабатывающим заводам России будут продолжаться. Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал риск, связанный с этим.

Свое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

Что "Флэш" думает об угрозах США

"Флэш" отметил, что США предоставляют Украине самую разнообразную разведывательную информацию.

Одной из составляющих этой информации являются сообщения о запусках и подготовке к запуску баллистических ракет.

Эта информация нужна прежде всего гражданскому населению, чтобы у людей было время укрыться. Можете называть меня оптимистом, но я не верю (не хочу верить), что США оставят нас без этой информации. Ведь речь идет о выживании мирных людей,

– отметил Бескрестнов.

К слову, иностранные СМИ узнали, что представители Белого дома лично звонили Драпатому и Палисе с угрозами ограничить поддержку Украины из-за атак на НПЗ России.

Американцы подчеркивали украинской стороне, что США являются надежным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные, поэтому Украине не стоит прибегать к действиям, наносящим ущерб американским потребителям.