Риск войны в Европе самый высокий со времен развала СССР, – глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в Европе существует серьезная угроза масштабной войны. В частности это связано с наращиванием Россией войск у украинских границ.

Угроза войны в Европе сейчас является крупнейшей со времен распада СССР. Об этом глава польского МИД Збигнев Рау заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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ОБСЕ столкнулось с вызовами

Збигнев Рау заявил, что на фоне переговоров с Россией ОБСЕ столкнулось с серьезными вызовами. Ведь встреча с российской делегацией является одним из ключевых дипломатических диалогов между Кремлем и западными странами. Предварительные переговоры проходили с представительством США и НАТО.

Длительные конфликты, военные столкновения, радикализация, терроризм, наряду с эрозией режимов контроля над вооружениями, последствиями пандемии COVID-19 и глубокими нарушениями прав человека и основных свобод ведут к усилению неопределенности, непредсказуемости, раскола и страха в наших обществах. Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет,

– заявил Рау.

По словам дипломата, Польша, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, не останется равнодушной к вопросам безопасности в Европе. В частности Рау отметил, что в Восточной Европе есть длительный конфликт, то есть война на Донбассе.

Рау убежден, что" гарантии безопасности " Кремля требуют серьезной международной оценки и соответствующей реакции, которая будет базироваться на основе международного права. Ведь глава польского МИД убежден, что эта проблема касается не только Украины или России, но и всей Европы, ведь от этого зависит безопасность в регионе.

Переговоры по "гарантиям безопасности": главное

В декабре 2021 года в российском МИДе опубликовали перечень "гарантий безопасности". Среди главных требований Кремля к США и НАТО – нерасширение НАТО на территории Восточной Европы и запрет вступать туда Украине.

По "гарантиям" состоялись 2 встречи. 10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры между США и Россией.

12 января в Брюсселе российская делегация встретилась с представителями НАТО. После переговоров генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что по требованию о запрете членства для стран Восточной Европы не согласятся. Однако НАТО настроено на диалог с Кремлем.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал переговоры провальными.

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