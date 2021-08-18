Риски для Кличко существуют, – политолог о вероятных кадровых изменениях в правительстве
Источник:24 канал
Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором могут рассмотреть кадровые изменения в Кабмине. Вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова уволят, чтобы потом он занял пост главы КГГА, забрав его у Виталия Кличко.
Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала заявил, что определенные риски для Кличко действительно существуют. Его нельзя отстранить от должности мэра Киева, однако кресло руководителя КГГА он теоретически может потерять.
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По словам Фесенко, ситуацию вокруг отношений Офиса Президента и мэра Киева не стоит обобщать. Например, в конце 2019 года также говорили о том, что Кличко могут уволить.
Уже в 2020 году все якобы уладилось и напряжения не было. Однако весной оно почему-то снова возникло.
Сейчас новая, уже 3 волна такого напряжения вокруг отношений центральной власти и мэра Киева. Думаю, что определенные риски для Виталия Владимировича действительно существуют,
– заявил Фесенко.
Как может действовать Кличко
По мнению политолога, Кличко в отношениях с Банковой уже пытается контратаковать. В будущем он может объединить вокруг себя противников Владимира Зеленского и ОПУ.
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Кроме того, если будут попытки уволить Кличко с должности главы КГГА, он будет иметь возможность обратиться в суд, оспаривая такое решение.
Фесенко рассказал о вероятных изменениях в Кабмине: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно состояться 23 августа. На нем планируют рассмотреть законопроект о Большом гербе.
- Нардеп Ярослав Железняк заявил, что на заседании могут также рассмотреть кадровые изменения в Кабинете Министров. Однако парламентарий не рассказал, о ком именно говорится.
- По данным СМИ, уволить могут министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, чтобы впоследствии он занял должность главы КГГА.