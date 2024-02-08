Среди американских избирателей по-разному относятся к пропутинской риторике Дональда Трампа. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
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Отношение американцев к риторике Трампа
Андрей Пионтковский отметил, что избиратели Демократической партии возмущены позицией Трампа. А его электорат нормально относится к его дружбе с Владимиром Путиным.
По словам публициста, Трампа приняли в Республиканскую партию, потому что он привел новых избирателей. Говорится о пролетариате, который работал на заводах, которые впоследствии пришлось закрыть.
К ним обратился Трамп в 2016 году, что "все из-за демократов, которые перевели все заводы в Китай", поэтому им негде работать. "А вот я переведу заводы обратно". Он ничего не перевел обратно. Этот бывший пролетариат составляет ядро фанатиков Трампа. Для них нормально, что Трамп дружит с Путиным,
– сказал он.
Инструмент Кремля для влияния на Трампа
Скандальный бывший ведущий Fox News Такер Карлсон – одна из кандидатур, которых Дональд Трамп рассматривает в качестве будущего вице-президента США. Пионтковский считает, с ним Кремль работает не через Трампа, а напрямую.
По моему мнению, с ним Кремль работает не как с человеком Трампа. Потому что он занимал более дикую антиукраинскую пропутинскую позицию в каждой своей передаче, чем сам Трамп. То есть Такер Карлсон, скорее, инструмент Кремля для влияния на Трампа,
– предположил публицист.
Дональд Трамп: последние новости
- Ранее в штатах Мэн и Колорадо приняли решение запретить Дональду Трампу участвовать в президентских выборах. Оба штата аргументировали это решение 14 поправкой к Конституции США. Она запрещает участникам мятежей занимать высшие государственные должности. Говорится о его причастности к беспорядкам на Капитолии США в 2021 году.
- Федеральный апелляционный суд 6 февраля постановил, что Дональд Трамп не имеет иммунитета по делу о штурме Капитолия в 2021 году. То есть он не может воспользоваться преимуществами, что ему давала президентская должность – его могут судить как рядового американца.
- Сенат США представил законопроект по охране границы, помощи Украине, Тайваню и Израилю на более 118 миллиардов долларов. По данным Barron`s, Дональд Трамп призвал республиканцев не поддерживать двухпартийное соглашение по безопасности границы и помощи странам. По его словам, стоит разделить вопрос границы и любых видов иностранной помощи.