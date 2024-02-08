Среди американских избирателей по-разному относятся к пропутинской риторике Дональда Трампа. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Отношение американцев к риторике Трампа

Андрей Пионтковский отметил, что избиратели Демократической партии возмущены позицией Трампа. А его электорат нормально относится к его дружбе с Владимиром Путиным.

По словам публициста, Трампа приняли в Республиканскую партию, потому что он привел новых избирателей. Говорится о пролетариате, который работал на заводах, которые впоследствии пришлось закрыть.

К ним обратился Трамп в 2016 году, что "все из-за демократов, которые перевели все заводы в Китай", поэтому им негде работать. "А вот я переведу заводы обратно". Он ничего не перевел обратно. Этот бывший пролетариат составляет ядро фанатиков Трампа. Для них нормально, что Трамп дружит с Путиным,

– сказал он.

Инструмент Кремля для влияния на Трампа

Скандальный бывший ведущий Fox News Такер Карлсон – одна из кандидатур, которых Дональд Трамп рассматривает в качестве будущего вице-президента США. Пионтковский считает, с ним Кремль работает не через Трампа, а напрямую.

По моему мнению, с ним Кремль работает не как с человеком Трампа. Потому что он занимал более дикую антиукраинскую пропутинскую позицию в каждой своей передаче, чем сам Трамп. То есть Такер Карлсон, скорее, инструмент Кремля для влияния на Трампа,

– предположил публицист.

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