Серед американських виборців по-різному ставляться до пропутінської риторики Дональда Трампа. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
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Ставлення американців до риторики Трампа
Андрій Піонтковський зазначив, що виборці Демократичної партії обурені позицією Трампа. А його електорат нормально ставиться до його дружби з Владіміром Путіним.
За словами публіциста, Трампа прийняли у Республіканську партію, тому що він привів нових виборців. Мовиться про пролетаріат, який працював на заводах, які згодом довелось закрити.
До них звернувся Трамп у 2016 році, що "усе через демократів, які перевели усі заводи у Китай", тому їм нема де працювати. "А ось я переведу заводи назад". Він нічого не перевів назад. Цей колишній пролетаріат складає ядро фанатиків Трампа. Для них нормально, що Трамп дружить з Путіним,
– сказав він.
Інструмент Кремля для впливу на Трампа
Скандальний колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – одна з кандидатур, яких Дональд Трамп розглядає як майбутнього віцепрезидента США. Піонтковський вважає, з ним Кремль працює не через Трампа, а напрямку.
На мою думку, з ним Кремль працює не як з людиною Трампа. Тому що він займав більш дику антиукраїнську пропутінську позицію у кожній своїй передачі, ніж сам Трамп. Тобто Такер Карлсон, швидше, інструмент Кремля для впливу на Трампа,
– припустив публіцист.
Дональд Трамп: останні новини
- Раніше у штатах Мен та Колорадо ухвалили рішення заборонити Дональду Трампу брати участь у президентських виборах. Обидва штати аргументували це рішення 14 поправкою до Конституції США. Вона забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади. Мовиться про його причетність до заворушень на Капітолії США 2021 року.
- Федеральний апеляційний суд 6 лютого постановив, що Дональд Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія у 2021 році. Тобто він не може скористатися перевагами, що йому давала президентська посада – його можуть судити як пересічного американця.
- Сенат США презентував законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на понад 118 мільярдів доларів. За даними Barron`s, Дональд Трамп закликав республіканців не підтримувати двопартійну угоду щодо безпеки кордону та допомоги країнам. За його словами, варто розділити питання кордону та будь-яких видів іноземної допомоги.