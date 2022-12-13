Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили десять шагов к миру.

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Риторика Макрона была бы уместна в другой период времени

Вигиринский отметил, что риторика Макрона неуместна с точки зрения времени. Если бы война уже завершилась или завершалась, то мы бы говорили об условиях дальнейшего сосуществования с Россией с точки зрения:

экономики;

войска;

безопасности;

коммуникации на уровне вооруженных сил о недопущении конфликта.

Тогда бы риторика выглядела рациональной, потому что война завершается, доходит до логического конца и нужно определить, как жить дальше. Тогда Макрон имел право говорить, что условно вооруженные силы Евросоюза находятся в постоянном контакте с генштабом России, чтобы не допустить попадания ракет на территорию Евросоюза с одной стороны и России с другой. Они соответствовали бы обстоятельствам времени, сложившимся на тот момент,

– заметил политолог.

Вигиринский о том, почему неуместна риторика Макрона: смотрите видео

Сейчас риторика Макрона неуместна

Он продолжил, что риторика Макрона сегодня неуместна, потому что война продолжается, боевые действия на фронте продолжается и никаких переговоров о завершении войны Россия еще не готова вести. Своими заявлениями Макрон демонстрирует, что Европа готова не изолировать Россию. Так он показывает, что мир готов к диалогу с Россией.

"Хотя такие вещи можно озвучить Путину непублично, звоня по телефону или смской. Специфическая фраза также была и от Шольца, который сказал, что не исключает экономического сотрудничества с Россией после завершения войны. В общем это правильная вербальная конструкция, но в случае Макрона – о каких гарантиях он говорит", - подчеркнул Вигиринский.

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