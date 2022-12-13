Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось про те, що Макрон і Зеленський обговорили 10 кроків до миру.
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Риторика Макрона була б доречна в інший період часу
Вігірінський зазначив, що риторика Макрона недоречна з точки зору часу. Якби війна уже завершилась чи завершувалась, то ми б говорили про умови подальшого співіснування з Росією з точки зору:
- економіки;
- війська;
- безпеки;
- комунікації на рівні збройних сил про недопущення конфлікту.
Тоді б риторика виглядала раціональною, бо війна завершується, доходить до логічного кінця і треба визначити, як жити далі. Тоді б Макрон мав право говорити, що умовно збройні сили Євросоюзу перебувають у постійному контакті з генштабом Росії, щоб не допустити потрапляння ракет на територію Євросоюзу з одного боку й Росії з іншого. Вони б відповідали обставинам часу, що склались на той момент,
– зауважив політолог.
Вігірінськсий про те, чому недоречна риторика Макрона: дивіться відео
Нині риторика Макрона недоречна
Він продовжив, що риторика Макрона сьогодні недоречна, бо війна триває, бойові дії на фронті триває і до ніяких переговорів про завершення війни Росія ще не готова. Своїми заявами Макрон демонструє, що Європа готова не ізолювати Росію. Так, він показує, що світ готовий до діалогу з Росією.
"Хоча такі речі можна озвучити Путіну непублічно, телефонуючи чи смскою. Специфічна фраза також була й від Шольца, який сказав, що не виключає економічної співпраці з Росією після завершення війни. Загалом це правильна вербальна конструкція, але у випадку Макрона – про які гарантії він говорить", – наголосив Вігірінський.
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