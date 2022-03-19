Риторика Путина в отношении Украины изменилась

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз подчеркивал, что готов к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Последний четкого ответа не дал, однако риторика российского президента в отношении Украины несколько изменилась. Подробнее об этом – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

По переговорам пока никакой конкретной информации нет. Зеленский уже несколько раз обращался к Путину касаемо переговоров.

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Позиция Кремля и посредники

Последняя информация свидетельствует о том, что Эрдоган обратился к хозяину Кремля с предложением все-таки провести разговор в Стамбуле. Ответа до сих пор так и нет.

Позиция россиян в отношении нас на сегодня не изменилась практически. Очень сложно говорить о каких-то позитивных сдвигах. На уровне невозможного, я бы так сказал. И дальше раздаются заявления о мифических нацистах, которые здесь всех убивают.

Переговорный процесс будет иметь успех для нас исключительно в случае позиционного превосходства над врагом. Определенная трансформация взглядов России ныне прослеживается разве что на уровне риторики. Путин в последнее время уже меньше стал вспоминать о денацификации. Мне это бросилось в глаза. Однако это не значит, что он отступил от этой идеи.



Путин изменил риторику / Фото Getty Images

Важно Мы воюем не с Путиным

Путин пытается маневрировать

Видео, на котором вражеский президент вроде бы общается с прессой, хоть и неумело смонтировано, но все же призвано было показать миру, что он не параноик. Не конченый, как многие убеждены. Мол, смотрите: "Я не такая, я другая, жду трамвая". Но и этот ход не удался, потому что все сразу отметили искусственное происхождение видео.

Наш противник следит за тем, как его унижают и пытается маневрировать. Недавно свет увидели первые плоды таких путинских наблюдений.

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