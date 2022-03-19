Щодо переговорів поки що жодної конкретної інформації немає. Зеленський вже кілька разів звертався до Путіна щодо переговорів.

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Позиція Кремля та посередники

Остання інформація свідчить про те, що Ердоган звернувся до господаря Кремля з пропозицією все-таки провести розмову у Стамбулі. Відповіді досі й немає.

Позиція росіян щодо нас на сьогодні не змінилася практично. Дуже складно говорити про якісь позитивні зрушення. На рівні неможливого, я б так сказав. І далі лунають заяви про міфічних нацистів, котрі тут всіх вбивають.

Переговорний процес матиме успіх для нас виключно у випадку позиційної переваги над ворогом. Певна трансформація поглядів Росії нині простежується хіба на рівні риторики. Путін останнім часом вже менше став згадувати про денацифікацію. Мені це впало в око. Проте це не означає, що він відступив від цієї ідеї.

Путін змінив риторику / Фото Getty Images

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Путін намагається маневрувати

Відео, на якому ворожий президент начебто спілкується із пресою, хоч і невміло змонтоване, та все ж покликане було показати світові, що він не параноїк. Не кончений, як багато хто переконаний. Мовляв, дивіться: "Я нє такая, я другая, жду трамвая". Але й цей хід не вдався, бо всі одразу відзначили штучне походження відео.

Наш противник стежить за тим, як його принижують і намагається маневрувати. Недавно світ побачили перші плоди таких путінських спостережень.

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