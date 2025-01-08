Это кажется абсолютно иррациональной историей, сказал 24 Каналу политолог Максим Несвитайлов. Он добавил, что здесь сложно найти какую-то устойчивую логическую взаимосвязь, чтобы обосновать мотивацию Трампа.

Стоит внимания Для чего Трампу Панамский канал, Гренландия и Канада – 51-м штатом: что вообще происходит

Что пугает в риторике Трампа

Свое желание приобрести Гренландию американский политик оправдывает "национальной безопасностью США". Арктика является ключевым регионом, поскольку таяние льда открывает новые судоходные пути. Однако из-за стремления США противостоять России и Китаю, этот регион становится все более спорным.

Важно! Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что Гренландия "не продается", а ее будущее должны определять сами жители острова.

На севере острова Гренландия есть американская авиабаза Питуффик. Дания – страна-член НАТО, поэтому, по мнению политолога, вообще нет никаких проблем, если Трамп захочет увеличить там американский контингент.

Я думаю, что Дания также на это согласилась бы,

– предположил Несвитайлов.

Впрочем, если оценить посягательства президента США, как инструмент давления, то до этого не было каких-то предварительных запросов об увеличении американского контингента, а тем более Дания не выступала против.

Трамп сразу начал с довольно агрессивной риторики к своим партнерам. В то же время к Владимиру Путину никакой пренебрежительной риторики, никакого давления на него, никаких оскорблений в его сторону. Глядя на эту ситуацию, у Китая и России вообще нет поводов для волнения. Здесь правило бей своих, чтобы чужие боялись, не работает,

– сказал политолог.

По его словам, то, что сейчас звучит из уст Трампа, который 20 января займет пост президента США, казалось, в течение последних десятилетий неприлично говорить даже в не публичном пространстве. Однако сейчас это становится доминирующим коммуникационным треком, и это настораживает.

К тому же Трамп не исключает возможности применения военной силы для контроля над Гренландией и Панамским каналом