Риторика Венгрии "не на камеру" по вступлению Украины в НАТО другая, – заместитель руководителя ОП

Общение Владимира Зеленского с высшим руководством Венгрии вне камер несколько отличается от того, какое страна демонстрирует публично. В частности, и тогда, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО.

Так, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прокомментировал слова Владимира Зеленского о "политической запутанности элит страны" и заявил, что Украина не имеет права оценивать поведение Венгрии как страны-члены НАТО.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что на самом деле общение Владимира Зеленского с представителями венгерских властей вне камер имеет другой тон.

Я скажу очень просто: у президента Украины есть непосредственное общение, например с премьер-министром Венгрии, когда нет камер, очень часто слышит совсем другие слова,

– отметил Игорь Жовква.

Венгрия меняет политику в отношении Украины

Представитель ОП также привел четкий пример. Он вспомнил, что в свое время Венгрия ввела так называемый запрет на проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО на уровне выше посла. Однако в прошлом месяце состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принимал в нем непосредственное непосредственное участие. И, несмотря на громкую риторику, которую те же лица, о которых вы говорите, высказывали, результативное заседание состоялось, нашли процедуру, как можно провести это заседание,

– заметил политик.

Он добавил, что, по его мнению, это не последнее заседание Комиссии Украина – НАТО на самом высоком уровне.

Скандальные заявления правительства Венгрии

Вицеспикер парламента страны Дора Дуро заявила, что якобы для вступления Украины в НАТО нужна " соглашение-одобрение" от России е. Также она принялась критиковать украинские власти за якобы притеснения национальных меньшинств