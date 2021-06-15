Такое мнение высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он считает, что для этого нам нужно оптимизировать мощности нашей системы учитывая планы по увеличению добычи украинского газа.

Важно Украинская труба не обмелеет из-за "Северного потока-2", – эксперт по энергетике Рябцев

Как отметил специалист, Украина имеет большие подземные газовые хранилища, которые также могут эффективно использовать наши европейские партнеры, в частности. Этим сейчас занимается оператор газотранспортной системы Украины.

Это обеспечит украинских потребителей газом собственной добычи и снимет Украину с российской газовой иглы,

– отметил Рябцев.

Так, Украина по ресурсам занимает 2-3 место в Европе и нужно переводить в запасы, а уже потом запасы добывать.

Варианты развития

Рябцев считает, что для этого нужно вкладывать средства:

в разведку;

геологическую отрасль;

подготовку специалистов;

опытно-промышленную эксплуатацию уже раскрытых месторождений для того, чтобы их провести в промышленную эксплуатацию.

"Но все рассказывают о том, что нам грозит "Северный поток-2". Нет, нам грозит деградация нашей добычи. Надо реализовывать программу добычи украинских энергоносителей не на словах", – подытожил Рябцев.

Рябцев о добыче украинского газа: смотрите видео

"Северный поток-2": коротко