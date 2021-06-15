Таку думку висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Він вважає, що для цього нам потрібно оптимізувати потужності нашої системи з огляду на плани зі збільшення видобутку українського газу.

Важливо Наша труба не обміліє через "Північний потік-2", – експерт з енергетики Рябцев

Як наголосив фахівець, Україна має великі підземні газові сховища, які також можуть ефективно використовувати наші європейські партнери, зокрема. Цим зараз займається оператор газотранспортної системи України.

Це забезпечить українських споживачів газом власного видобутку і знімуть Україну з російської газової голки,

– наголосив Рябцев.

Так, Україна за ресурсами посідає 2 – 3 місце в Європі й потрібно їх переводити в запаси, а вже потім запаси видобувати.

Варіанти розвитку

Рябцев вважає, що для цього потрібно вкладати кошти:

в розвідку;

геологічну галузь;

підготовку спеціалістів;

дослідно-промислову експлуатацію вже розкритих родовищ для того, щоб їх провести в промислову експлуатацію.

"Але всі розповідають про те, що нам загрожує "Північний потік-2". Ні, нам загрожує деградація нашого видобутку. Треба реалізовувати програму видобутку українських енергоносіїв не на словах", – підсумував Рябцев.

Рябцев про видобуток українського газу: дивіться відео

"Північний потік-2": коротко