Таку думку висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Він вважає, що для цього нам потрібно оптимізувати потужності нашої системи з огляду на плани зі збільшення видобутку українського газу.
Важливо Наша труба не обміліє через "Північний потік-2", – експерт з енергетики Рябцев
Це забезпечить українських споживачів газом власного видобутку і знімуть Україну з російської газової голки,
– наголосив Рябцев.
Так, Україна за ресурсами посідає 2 – 3 місце в Європі й потрібно їх переводити в запаси, а вже потім запаси видобувати.
Варіанти розвитку
Рябцев вважає, що для цього потрібно вкладати кошти:
- в розвідку;
- геологічну галузь;
- підготовку спеціалістів;
- дослідно-промислову експлуатацію вже розкритих родовищ для того, щоб їх провести в промислову експлуатацію.
"Але всі розповідають про те, що нам загрожує "Північний потік-2". Ні, нам загрожує деградація нашого видобутку. Треба реалізовувати програму видобутку українських енергоносіїв не на словах", – підсумував Рябцев.
Рябцев про видобуток українського газу: дивіться відео
"Північний потік-2": коротко
- Це газопровід Росії, який вона будує в обхід України. Президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення будівництва першої гілки "Північного потоку-2".
- У Сполучених Штатах Америки шукають варіанти, як після запуску газопроводу допомогти Україні.