Рябошапка: не удалось установить контакт с правоохранителями Ирана в деле МАУ

Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана для расследования сбития самолета МАУ. В авиакатастрофе погибли 176 человек – все, кто был на борту.

Руслан Рябошапка трижды лично обращался к генпрокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. Об этом генпрокурор сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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Украина просила предоставить необходимые следствию доказательства, в частности о задержании нескольких человек в Иране в этом деле.

Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали трех или четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения. К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Думаю, где мы можем добиться успеха – это дипломатические пути,

– отметил генпрокурор.

Рябошапка также отметил, что Иран не ответил касательно выдачи черных ящиков Украине. Сейчас Министерство иностранных дел Украины работает, чтобы их забрать.

К теме. Ситуация обострилась после того, как в сети опубликовали расшифровку переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ. Иран пригрозил больше не информировать Киев о прогрессе расследования.

Самолет МАУ в Иране сбили ракетой: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.