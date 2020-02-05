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      Рябошапка: не удалось установить контакт с правоохранителями Ирана в деле МАУ

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      Офис генпрокурора не установил коммуникацию с правоохранителями Ирана / LIGA.net

      Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана для расследования сбития самолета МАУ. В авиакатастрофе погибли 176 человек – все, кто был на борту.

      Руслан Рябошапка трижды лично обращался к генпрокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. Об этом генпрокурор сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

      Знайте больше: Катастрофа МАУ: Иран назвал условие дальнейшего сотрудничества

      Украина просила предоставить необходимые следствию доказательства, в частности о задержании нескольких человек в Иране в этом деле.

      Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали трех или четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения. К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Думаю, где мы можем добиться успеха – это дипломатические пути,
      – отметил генпрокурор.

      Рябошапка также отметил, что Иран не ответил касательно выдачи черных ящиков Украине. Сейчас Министерство иностранных дел Украины работает, чтобы их забрать.

      К теме. Ситуация обострилась после того, как в сети опубликовали расшифровку переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ. Иран пригрозил больше не информировать Киев о прогрессе расследования.

      Самолет МАУ в Иране сбили ракетой: основное

      Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, утром 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.

      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Иран Руслан Рябошапка Авиакатастрофа МАУ в Иране Офис генпрокурора
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