Рябошапка: не вдалось встановити контакт із правоохоронцями Ірану у справі МАУ

Офіс генерального прокурора не зміг встановити пряму комунікацію з правоохоронцями Ірану для розлідування збиття літака МАУ. В авіакатастрофі загинули 176 людей – усі, хто був на борту.

Руслан Рябошапка тричі особисто звертався до генпрокурора Ірану із запитами про надання міжнародно-правової допомоги. Про це генпрокурор повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Знайте більше: Катастрофа МАУ: Іран назвав умову подальшої співпраці

Зокрема, Україна просила надати необхідні слідству докази, зокрема стосовно затримання кількох осіб в Ірані у цій справі.

Була інформація нещодавно, що за вчинення цього злочину в Ірані затримано трьох чи чотирьох осіб, які зараз перебувають у місцях попереднього ув’язнення. На жаль, такої прямої комунікації із правоохоронними органами Ірану поки що немає. Думаю, де ми можемо досягти успіху, – це дипломатичні шляхи,

– зазначив генпрокурор.

Рябошапка також зазначив, що Іран не відповів щодо видачі чорних скриньок Україні. Наразі Міністерство закордонних справ України працює, аби їх забрати.

До теми. ситуація загострилась після того, як у мережі опублікували розшифровку перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску і до того, як вона влучила в літак МАУ. Іран пригрозив більше не інформувати Київ про прогрес розслідування.

Літак МАУ в Ірані збили ракетою: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.