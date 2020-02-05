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      Рябошапка: не вдалось встановити контакт із правоохоронцями Ірану у справі МАУ

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      Офіс генпрокурора не встановив комунікацію із правоохоронцями Ірану / LIGA.net

      Офіс генерального прокурора не зміг встановити пряму комунікацію з правоохоронцями Ірану для розлідування збиття літака МАУ. В авіакатастрофі загинули 176 людей – усі, хто був на борту.

      Руслан Рябошапка тричі особисто звертався до генпрокурора Ірану із запитами про надання міжнародно-правової допомоги. Про це генпрокурор повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

      Знайте більше: Катастрофа МАУ: Іран назвав умову подальшої співпраці

      Зокрема, Україна просила надати необхідні слідству докази, зокрема стосовно затримання кількох осіб в Ірані у цій справі.

      Була інформація нещодавно, що за вчинення цього злочину в Ірані затримано трьох чи чотирьох осіб, які зараз перебувають у місцях попереднього ув’язнення. На жаль, такої прямої комунікації із правоохоронними органами Ірану поки що немає. Думаю, де ми можемо досягти успіху, – це дипломатичні шляхи,
      – зазначив генпрокурор.

      Рябошапка також зазначив, що Іран не відповів щодо видачі чорних скриньок Україні. Наразі Міністерство закордонних справ України працює, аби їх забрати.

      До теми. ситуація загострилась після того, як у мережі опублікували розшифровку перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску і до того, як вона влучила в літак МАУ. Іран пригрозив більше не інформувати Київ про прогрес розслідування.

      Літак МАУ в Ірані збили ракетою: основне

      Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.
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      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Іран Руслан Рябошапка Авіакатастрофа МАУ в Ірані Офіс генпрокурора
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