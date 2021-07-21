Из-за ливней и подтопления ряд поездов в Украине запаздывает: перечень

Из-за неблагоприятных погодных условий ряд поездов Укрзализныци прибывают с опозданием. Время задержки колеблется от 30 до 160 минут.

В "Укрзализныце" извинились перед пассажирами за вынужденную задержку. В фейсбуке компании опубликовали перечень поездов, которые не успевают по графику.

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По состоянию на 10часа задерживаются рейсы:

№137 Лисичанск – Хмельницкий, на 2 часа 40 минут

№126 Киев – Константиновка, на 2 часа 45 минут

№282 Хмельницкий – Геническ, на 2 часа;

№15 Харьков – Рахов, на 2 часа;

№87 Новоалексеевка – Ковель, на 1 час 10 минут

№188 Ковель – Николаев, на 1 час;

№232 Геническ – Ивано-Франковск, на 1 час;

№19 Киев – Попасная, на 30 минут.

Кроме этого, задерживаются также и пригородные поезда №6722 Ромодан – Полтава (на 36 минут) и №6724 Ромодан – Полтава (на 30 минут).

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