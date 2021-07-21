Из-за ливней и подтопления ряд поездов в Украине запаздывает: перечень
21 июля 2021 , 11:35Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Из-за неблагоприятных погодных условий ряд поездов Укрзализныци прибывают с опозданием. Время задержки колеблется от 30 до 160 минут.
В "Укрзализныце" извинились перед пассажирами за вынужденную задержку. В фейсбуке компании опубликовали перечень поездов, которые не успевают по графику.
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По состоянию на 10часа задерживаются рейсы:
- №137 Лисичанск – Хмельницкий, на 2 часа 40 минут
- №126 Киев – Константиновка, на 2 часа 45 минут
- №282 Хмельницкий – Геническ, на 2 часа;
- №15 Харьков – Рахов, на 2 часа;
- №87 Новоалексеевка – Ковель, на 1 час 10 минут
- №188 Ковель – Николаев, на 1 час;
- №232 Геническ – Ивано-Франковск, на 1 час;
- №19 Киев – Попасная, на 30 минут.
Кроме этого, задерживаются также и пригородные поезда №6722 Ромодан – Полтава (на 36 минут) и №6724 Ромодан – Полтава (на 30 минут).
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