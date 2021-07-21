В Укрзалізниці вибачилися перед пасажирами за вимушену затримку. У фейсбуці компанії опублікували перелік потягів, які не встигають згідно з графіком.

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Станом на 10:00 затримуються рейси:

№137 Лисичанськ – Хмельницький, на 2 години 40 хвилин;

№126 Київ – Костянтинівка, на 2 години 45 хвилин;

№282 Хмельницький – Генічеськ, на 2 години;

№15 Харків – Рахів, на 2 години;

№87 Новоолексіївка – Ковель, на 1 годину 10 хвилин;

№188 Ковель – Миколаїв, на 1 годину;

№232 Генічеськ – Івано-Франківськ, на 1 годину;

№19 Київ – Попасна, на 30 хвилин.

Крім цього, затримуються також й приміські поїзди №6722 Ромодан – Полтава (на 36 хвилин) та №6724 Ромодан – Полтава (на 30 хвилин).

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