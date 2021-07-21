В Укрзалізниці вибачилися перед пасажирами за вимушену затримку. У фейсбуці компанії опублікували перелік потягів, які не встигають згідно з графіком.
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Станом на 10:00 затримуються рейси:
- №137 Лисичанськ – Хмельницький, на 2 години 40 хвилин;
- №126 Київ – Костянтинівка, на 2 години 45 хвилин;
- №282 Хмельницький – Генічеськ, на 2 години;
- №15 Харків – Рахів, на 2 години;
- №87 Новоолексіївка – Ковель, на 1 годину 10 хвилин;
- №188 Ковель – Миколаїв, на 1 годину;
- №232 Генічеськ – Івано-Франківськ, на 1 годину;
- №19 Київ – Попасна, на 30 хвилин.
Крім цього, затримуються також й приміські поїзди №6722 Ромодан – Полтава (на 36 хвилин) та №6724 Ромодан – Полтава (на 30 хвилин).
Негода в Україні: актуальні новини
- Станом на ранок 21 липня без електропостачання залишились одразу 838 населених пунктів в Україні. Негода зачепила міста і селища у 13 областях.
- Синоптики напередодні попередили про підняття рівня води у річках 20 – 21 липня. Обережними слід бути жителям Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття та Буковини.
- Погода в Україні у середу, 21 липня, буде похмурою та дощовою. Спека нарешті відступить на заході, півночі та у центрі нашої країни. У східних та південних регіонах буде до +34 градусів.