Последствия массированного удара: 42 поезда задерживаются – какие больше всего
Источник:Укрзализныця
Из-за атаки по объектам критической инфраструктуры Украины энергоснабжение на участках Укрзализныци прерывалось. Однако кое-где его уже удалось восстановить.
Соответствующую информацию сообщили в компании. Также там назвали задерживаемые рейсы.
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Как изменилось движение поездов из-за массированной атаки россиян
Укрзализныця возобновила энергоснабжение на всех главных участках и постепенно стабилизирует движение пассажирских поездов,
– сообщили в компании.
По их данным, по состоянию на 10 утра 17 декабря задерживаются:
- 24 рейса – на более часа;
- 18 – в пределах часа.
Кроме того, 23 поезда – курсируют по графику. Более того, Укрзализныця не отменила ни одного рейса дальнего сообщения, а также заменила скоростные поезда Интерсити на поезда со спальными вагонами на маршрутах:
- №712 Киев – Краматорск;
- №732 Киев – Днепр.
Какие рейсы задерживаются больше всего
По данным Укрзализныци, с задержками двигаются рейсы:
- №37/38 Запорожье – Киев (+6 часов 21 минут);
- №91/92 Харьков – Одесса (+6 часов);
- №191/192 Краматорск – Одесса (+6 часов);
- №3/4 Запорожье – Ужгород (+5 часов 37 минут);
- №31/32 Запорожье – Перемышль (+4 часа);
- №131/132 Днепр – Львов (+3 часа 43 минуты);
- №37/38 Киев – Запорожье (+3 часа 10 минуты);
- №715/716 Перемышль – Киев (+3 часа 08 минут);
- №1/2 Харьков – Ивано-Франковск (+3 часа 03 минуты);
- №65/66 Умань – Харьков (+2 часа 26 минут);
- №119/120 Запорожье – Львов (+2 часа 20 минут);
- №275/276 Киев – Запорожье (1 час 40 минут);
- №45/46 Харьков – Ужгород (+1 час 36 минут);
- №32519/32520 Вена – Киев (+1 час 32 минуты);
- №85/86 Запорожье – Львов (+1 час 24 минуты);
- №749/750 Ужгород – Киев (+1 час 21 минута);
- №23/24 Киев – Хелм (+1 час 10 минут);
- №93/94 Харьков – Хелм (+1 час 09 минут);
- №87/88 Запорожье – Ковель (+1 час 09 минут);
- №3/4 Ужгород – Запорожье (+1 час 06 минут);
- №5/6 Рахов – Запорожье (+1 час 03 минуты);
- №41/42 Днепр – Трускавец (55 минут);
- №53/54 Одесса – Днепр (+53 минуты);
- №129/130 Кременчуг – Ворохта (+45 минут);
- №149/150 Полтава – Черновцы (+45 минут);
- №21/22 Харьков – Трускавец (+42 минуты);
- №119/120 Львов – Запорожье (+33 минуты);
- №31/32 Перемышль – Запорожье (+33 минуты).
Более того, Укрзализныци заверили, что Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.
Что известно о задержке поездов из-за массированной атаки России
- 16 декабря Россия снова массированно атаковала Украину. В частности, Валерий Залужный сообщил, что Москва выпустила по нашему государству более 76 ракет. По данным Главнокомандующего ВСУ, наша противовоздушная оборона сбила более 60 ракет.
- В результате атаки россиян без тока осталась железная дорога в четырех областях Украины. В частности, речь идет о Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской области. Именно там были повреждения энергетической инфраструктуры на ряде железнодорожных участков.
- По состоянию на вечер 16 декабря с задержкой более часа курсировали 16 поездов. Еще 2 поезда задерживались на 30-60 минут. Только 5 – курсировали с задержкой в 30 минут, а 11 – по графику.