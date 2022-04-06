В ряде регионов сбили ракеты, из Днепропетровщины поступают данные о большом пожаре, – Денисенко
В большинстве регионов снова была воздушная тревога. Украинским защитникам удалось сбить ряд ракет россиян.
Россияне накапливают силы для нового удара. Об этом в эфире марафона единственных новостей рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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"Нам поступает информация, что в ряде регионов были сбиты российские ракеты. Мы видели, что из Днепропетровской области поступают видео и много фото о попадании и большом пожаре, но что там произошло – пока сложно сказать", – сказал Денисенко.
На Донбассе ожидают серьезных боев
Советник главы МВД пояснил, что больше информации о событиях в Днепропетровской области появится впоследствии. В то же время ожидают самых серьезных боев на Донбассе.
Если говорить об общей ситуации на фронте – интенсивность боев несколько уменьшилась за последние дни. Это не значит, что ситуация начинает нормализироваться,
– заявил Вадим Денисенко.
Он добавил, что украинским защитникам известно, что россияне накапливают большое количество техники и живой силы в направлении Славянска. Также были зафиксированы достаточно большие колонны из Крыма в направлении Херсона.
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