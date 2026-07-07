Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Актуально Первый за 17 лет: Макрон готовит исторический визит в Сирию после свержения Асада

Что известно об инциденте?

Свидетель Reuters сообщил о звуках взрывов и дыме в районе происшествия, после чего дороги перекрыли, а также там пришлось усилить меры безопасности.

По данным сирийских СМИ, кортеж Макрона проехал мимо этого места за 15 минут до взрывов. Согласно сирийским СМИ, кортеж Макрона проехал место за 15 минут до взрывов. По данным государственных медиа со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах, два взрыва в центре Дамаска были вызваны взрывными устройствами. Очевидцы видели большой столб дыма над местом происшествия.

В соцсетях распространили кадры горящего автомобиля и следы крови на дороге. Информации о количестве пострадавших пока нет. Никакая группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Во Франции заявили, что глава государства не слышал взрывов и его кортеж не оказался под угрозой. Несмотря на инцидент, Макрон продолжил программу визита и впоследствии встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце.

Встреча Макрона с аш-Шараа: смотрите видео

Ранее взрыв произошел также в кафе недалеко от Дворца правосудия в Дамаске. Тогда в результате подрыва взрывного устройства погибли по меньшей мере 10 человек, еще 20 получили ранения.

Почему эта поездка Макрона в Сирию так важна?

Отметим, что этот визит стал первым приездом лидера страны ЕС в Сирию после того, как в 2024 году силы под руководством аш-Шараа свергли режим Башара Асада. Поездка Макрона проходит на фоне сложного периода для Сирии, которая пытается восстановиться после 13 лет войны.

Аш-Шараа, бывший командир группировки, связанной с "Аль-Каидой", заявляет о намерении создать более инклюзивную государственную систему, однако страна до сих пор сталкивается с насилием и противостояниями между различными группами населения.