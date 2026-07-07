Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Актуально Перший за 17 років: Макрон готує історичний візит до Сирії після повалення Асада

Що відомо про інцидент?

Свідок Reuters повідомив про звуки вибухів і дим у районі події, після чого дороги перекрили, також там довелося підсилити заходи безпеки.

Згідно з сирійськими ЗМІ, кортеж Макрона проїхав місце за 15 хвилин до вибухів. За даними державних медіа з посиланням на неназване джерело в силових структурах, два вибухи в центрі Дамаска були спричинені вибуховими пристроями. Очевидці бачили великий стовп диму над місцем події.

У соцмережах поширили кадри палаючого автомобіля та сліди крові на дорозі. Інформації про кількість постраждалих наразі немає. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за інцидент.

У Франції заявили, що глава держави не чув вибухів і його кортеж не опинився під загрозою. Попри подію, Макрон продовжив програму візиту та згодом зустрівся із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа у президентському палаці.

Зустріч Макрона з аш-Шараа: дивіться відео

Раніше вибух стався також у кафе неподалік Палацу правосуддя в Дамаску. Тоді внаслідок підриву вибухового пристрою загинули щонайменше 10 людей, ще 20 отримали поранення.

Чому ця поїздка Макрона до Сирії така важлива?

Зауважимо, що цей візит став першим приїздом лідера країни ЄС до Сирії після того, як у 2024 році сили під керівництвом аш-Шараа повалили режим Башара Асада. Поїздка Макрона відбувається на тлі складного періоду для Сирії, яка намагається відновитися після 13 років війни.

Аш-Шараа, колишній командир угруповання, пов'язаного з "Аль-Каїдою", заявляє про намір створити більш інклюзивну державну систему, однак країна досі стикається з насильством і протистояннями між різними групами населення.