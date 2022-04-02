Спасатели продолжают разбирать завалы Николаевской ОВА: уже 33 человека погибли
2 апреля 2022 , 11:45Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Николаеве идет спасательная операция после коварного обстрела россиянами здания Николаевской ОГА. К сожалению, количество жертв растет, их уже 33 человека.
Спасатели разбирают конструкции уничтоженного здания. Тела находят под завалами.
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Спасатели продолжают разбирать конструкции и доставать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших,
– сообщает ГСЧС.
Такая информация о жертвах известна на утро 2 апреля. От ГСЧС для работ привлекли 35 человек и 9 единиц техники.
Спасатели разбирают завалы: смотрите видео
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