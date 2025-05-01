На Харьковщине уничтожили российского "Жителя": видео, как РЭБ россиян превратился в металлолом

На металлолом превратилась еще одна ключевая российская система радиоэлектронной борьбы. Украинские защитники уничтожили РЭБ Р-330 "Житель".

Произошло это на Харьковском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".

Смотрите также Безумные потери России с начала 2025 года: Сырский ошеломил цифрой

Россияне прятали "Жителя" среди застройки

Бойцами подразделения беспилотных авиационных систем удалось найти российского "Жителя", среди застройки, где оккупанты пытались его скрыть.

Однако, точные удары украинских дронов-камикадзе уничтожили эту российскую систему радиоэлектронной борьбы, которая всячески мешала им выполнять работу по защите Украины. Ведь, "Житель" – это автоматизированная станция постановки помех.

Автомобиль загорелся после двух попаданий дронов-камикадзе.

Ликвидация РЭБ Р-330 "Житель": смотрите видео

Также на кадрах видно, как изрядно перепало вражеским укрытиям и мототранспорту, которым россияне добирались на позиции.

Напомним, что украинские силы беспилотных систем также атаковали один из самых современных российских комплексов РЭБ "Борисоглебск-2".