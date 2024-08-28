На Курщине уничтожили редкую российскую станцию РЭБ "Сапфир": видео успешной работы ВСУ

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Украинская армия успешно уничтожает вражескую технику и личный состав.

Так, в сети показали видео очередной успешной работы украинских защитников на Курщине. Соответствующие кадры опубликовали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ в среду, 28 августа.

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Как ВСУ ликвидировали РЭБ "Сапфир"

По сообщению ВСУ, был уничтожен российский комплекс РЭБ. Речь идет о редком "Сапфире".

Станцию обнаружили во время проведения разведки и ударили по ней дронами.

Работают пилоты ударных беспилотников Сил специальных операций,

– пишет Стратком.

Справочно. Комплекс РЭБ "Сапфир" предназначен для борьбы с беспилотниками. Аппаратура этого комплекса может обнаруживать и классифицировать дроны на расстоянии до 30 километров, а уничтожать их – на расстоянии до 5 километров.

На видео видно, как огонь быстро охватывает российскую технику. К слову, кроме самого "Сапфира", был ликвидирован и личный состав: на кадрах видно, как россияне грузят на автомобиль "двухсотых".

ВСУ на Курщине уничтожили станцию РЭБ "Сапфир": смотрите видео